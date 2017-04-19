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Körfez’de bahar temizliği çalışması

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Körfez’de bahar temizliği çalışması
Havaların ısınmasıyla birlikte Körfez’de başlatılan bahar temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor. 

Körfez Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte başlattığı bahar temizliği çalışmasını ilçe genelinde devam ettiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir taraftan özel yıkama araçlarıyla cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışmaları yapılırken bir taraftan da yağışların ve güneşin etkisiyle rengini kaybeden bordür taşları, kirli duvarlar ve kaldırımlar yeniden boyanıyor. Devam edecek olan çalışmalarla ilçenin daha yaşanılabilir hale getirilmesi ve estetik güzelliğinin korunması amaçlanıyor. 

Öte yandan çöplerin alınması ve süpürme çalışmalarının yapılmasıyla başlayan temizlik çalışmaları sırasında, çöp konteynerleri de özel araçla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

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