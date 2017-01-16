Körfez'de batan gemiler denizden çıkarıldı

Körfez Tütünçiftlik sahilinde hukuki nedenlerle 8 yıldır demirli olan 2 gemi battı.

Körfez Tütünçiftlik sahilinde hukuki nedenlerle 8 yıldır demirli olan 2 gemi battı. Gemiler vinçlerle denizden çıkarılırken, bakıma alınması için tersaneye gönderileceği bildirildi. Bir geminin batma anı görüntülendi.

BATAN 2 GEMİ ÇIKARILDI

Tütünçiftlik sahili açıklarında yıllardır demirli bulunan 5 gemiden 2'si lodos nedeniyle battı. Gemilerin sahibi olan firma kıyıya yakın yerde batan 2 geminin denizden çıkarılması için çalışma yaptı. Dalgıçların gemilerin yerini belirlemesinin ardından dev vinçlerle 30 metre uzunluğunda olan 2 gemi kıyıya çıkarıldı. 5 gemi yaklaşık 8 yıldır hukuki nedenlerle Tütünçiftlik sahilinde demirli bulunurken, firma yetkilileri borçların yüzde 70'lik bölümünün ödendiğini, gemilerin tersaneye gönderilerek bakıma alınacağını söyledi. Bir geminin batma anı görüntülendi.

Binali ASLAN