Körfez’de BESYÖ’ye hazırlık kursları

Körfez’de Beden Eğitim Öğretmenlerinin yer aldığı 7 kişilik eğitim grubu, BESYÖ’ye hazırlanan öğrencileri kursu eriyor.

Tüpraş 50.Yıl Spor Salonu’ndaki kurslara yaklaşık 80 öğrenci katılıyor.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURSLARI

İlimizde bir çok kulüpte futbol antrenörlüğü yapan, Beden Eğitim öğretmenlerinden Ferhat Yaşar ve Ferhat Atmaca’nın birlikte organize ettiği teknik ekipte ayrıca 5 isim daha yer alıyor. Körfez Tüpraş 50.Yıl Okulu Spor Salonu’ndaki kurslara 30’u bayan, 50’isi erkek olmak üzere toplam 80 kursiyer katılıyor.

KONDİSYON ÇALIŞMALARI

Üniversite BESYÖ’ye hazırlanan öğrencilere verilen kurslarda, ayrıca polis ve subaylık sınavlarına girenlerde eğitim alabiliyor. Antrenmanlarda voleybol. Basketbol, futbol, denge tahtası, koordinasyon ve kondisyon çalışmaları yapılıyor. Haftanın 5 günü yapılan çalışmalara kayıtların da devam ettiği açıklandı.