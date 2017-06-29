  • BIST 100.140
  • Altın 140,744
  • Dolar 3,5207
  • Euro 4,0169
  • Kocaeli 34 °C

Körfez’de BESYÖ’ye hazırlık kursları

»
Körfez’de BESYÖ’ye hazırlık kursları
Körfez’de Beden Eğitim Öğretmenlerinin yer aldığı 7 kişilik eğitim grubu, BESYÖ’ye hazırlanan öğrencileri kursu eriyor.

Tüpraş 50.Yıl Spor Salonu’ndaki kurslara yaklaşık 80 öğrenci katılıyor.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURSLARI
İlimizde bir çok kulüpte futbol antrenörlüğü yapan, Beden Eğitim öğretmenlerinden Ferhat Yaşar ve Ferhat Atmaca’nın birlikte organize ettiği teknik ekipte ayrıca 5 isim daha yer alıyor. Körfez Tüpraş 50.Yıl Okulu Spor Salonu’ndaki kurslara 30’u bayan, 50’isi erkek olmak üzere toplam 80 kursiyer katılıyor.

KONDİSYON ÇALIŞMALARI
Üniversite BESYÖ’ye hazırlanan öğrencilere verilen kurslarda, ayrıca polis ve subaylık sınavlarına girenlerde eğitim alabiliyor. Antrenmanlarda voleybol. Basketbol, futbol, denge tahtası, koordinasyon ve kondisyon çalışmaları yapılıyor. Haftanın 5 günü yapılan çalışmalara kayıtların da devam ettiği açıklandı.

Bu haber toplam 48 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kullarspor’un kongresi yarın akşam29 Haziran 2017 Perşembe 16:48
  • İhsaniyespor, voleybol 2.Ligi’ne katılıyor29 Haziran 2017 Perşembe 16:46
  • Halıderespor altyapıya yöneldi29 Haziran 2017 Perşembe 16:45
  • Körfez’de BESYÖ’ye hazırlık kursları29 Haziran 2017 Perşembe 16:41
  • Takımların gözdesi: Kartepe29 Haziran 2017 Perşembe 11:41
  • Bartu, Derincespor’dan ayrıldı28 Haziran 2017 Çarşamba 16:36
  • Gölcükspor yönetimi son gün önce bayramlaştı, sonra toplantı yaptı28 Haziran 2017 Çarşamba 16:35
  • Başkan Yavuz, teknik direktörü basın toplantısında açıklayacak28 Haziran 2017 Çarşamba 16:35
  • Hakem ve gözlemciler, bayramlaşmaya ilgisiz kaldı28 Haziran 2017 Çarşamba 16:33
  • Yönetimden kurtuluş günü kutlaması28 Haziran 2017 Çarşamba 16:31
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti