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Körfez’de Beyaz Bayrak dağıtıldı

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Körfez’de Beyaz Bayrak dağıtıldı
Temiz Okul, Sağlıklı Okul projesi kapsamında denetlenen “Beyaz Bayrak” alma hakkı kazanan Körfez ilçedeki okullara Beyaz Bayrakları törenle teslim edildi.

Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törene Kaymakam Hasan Hüseyin Can, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Mahmut Utangaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan ile Beyaz Bayrak alma hakkı elde eden okul müdürleri katıldılar.

Körfez ilçedeki denetimler sonunda Beyaz Bayrak alma hakkı elde eden okullar şunlar oldu: Tüpraş 50’nci Yıl Anadolu Lisesi, Fatih İlkokulu, Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu, Körfez Emlak Konut İ.Ö.O., Özel Körfezim İ.Ö.O., Körfez Anaokulu, Yarımca Anaokulu, Atatürk Ortaokulu, Yarımca Ortaokulu, Petkim Ortaokulu, Oruç Reis Anadolu Lisesi, Tevfik Fikret İ.Ö.O.O., Ulubey Orta Okulu, Mevlana MTAL, Körfez İmam Hatip Ortaokulu,  Orhangazi Anadolu Lisesi, Hereke Nuh Çimento  MTAL.

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