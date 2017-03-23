Körfez’de bisiklet şöleni

İzmit Belediyesi gibi, Körfez Belediyesi de ilçedeki 5.sınıf öğrencilerini bisikletlendiriyor.

Bu yıl hediye edilecek toplam 3400 bisikletin dağıtımı Petkim Ortaokulu ve Yarımca Ortaokulu’ndan başladı.

Petkim Ortaokulu’nun bahçesindeki törene; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

YAŞAM BOYU SPOR

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan’ın selamlama konuşması sonrasında Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran öğrencilere seslendi, “Her sene 5. sınıf öğrencilerimize bisiklet benden, 6. sınıf öğrencilerine de tabletler Büyükşehir Başkanımızdan. Bu sene öğrencilerimize 3 bin 400 bisiklet dağıtacağız. Sizler de okula bisikletlerle gidip geleceksiniz. Yaşam boyu spora alışacağız” dedi.

“DÜNYA’NIN BİSİKLETİ DAĞITILMIŞ OLACAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da konuşmasında bisiklet dağıtımların önemine değindi, şunları söyledi:

“Her 5. sınıf öğrencimize bisiklet dağıttığımıza göre 10 yıl sonra Dünya’nın bisikletini dağıtmış olacağız. Bisiklet hem ekonomik bir ulaşım aracı, hem çevreci hem de spor için önemli. Bisikletlerinizi güle güle kullanın. İsmail Başkanımız söyledi. Mayıs ayının sonlarına doğru 6. sınıf öğrencilerimize tabletlerimizi teslim edeceğiz. Biz sizleri en iyi şekilde yarınlara hazırlıyoruz. Sizler bizim en büyük zenginliğimizsiniz”

Yapılan bu törende her iki okulda toplam 719 öğrenciye bisikletleri teslim edildi.

Binali Aslan

