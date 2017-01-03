  • BIST 77.668
  • Altın 132,244
  • Dolar 3,5762
  • Euro 3,7263
  • Kocaeli 0 °C

Körfez'de bomba paniği

»
Körfez'de bomba paniği
Körfez'de çöp kutusunun yanına bırakılan eski valiz bomba paniğine neden oldu. Valiz fünye ile patlatılmak istenirken teknik arıza meydana geldi. Yapılan incelemede valizin eskidiği için çöpe atıldığı belirlendi. 

Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde kaldırımda çöp kutusunun yanında valiz görenler bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak, bomba imha uzmanını çağırdı. Bomba imha uzmanı valizi fünye ile patlatmak için düzenek kurdu. Ancak, yaşanan teknik sorun nedeniyle fünye patlamadı. Yapılan incelemede valizin eskidiği için çöpe atıldığı kanısına varılırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu valizin bir kişi tarafından çöpün yanına bırakıldığı tespit edildi. 

Daha sonra açılan valizin boş olduğu görüldü, endişe de sona erdi.

Binali ASLAN

img_6319.jpgimg_6314.jpg

Bu haber toplam 1682 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ortaköy'de terör saldırısı:39 kişi hayatını kaybetti01 Ocak 2017 Pazar 09:00
  • Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 8 yaralı01 Ocak 2017 Pazar 08:51
  • Yılbaşında Kocaeli'de asayiş berkemal01 Ocak 2017 Pazar 00:25
  • İlginç hırsızlık olayı31 Aralık 2016 Cumartesi 20:00
  • İzmit’te silahlı yaralama31 Aralık 2016 Cumartesi 16:20
  • Arama listesindeki otomobil polis ekiplerini alarma geçirdi31 Aralık 2016 Cumartesi 15:02
  • FETÖ operasyonunda 10 kişi serbest31 Aralık 2016 Cumartesi 14:00
  • Emekli masör evinde ölü bulundu30 Aralık 2016 Cuma 22:49
  • Kocaeli'de kaçak akaryakıt operasyonu!30 Aralık 2016 Cuma 18:38
  • Tali yoldan çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı30 Aralık 2016 Cuma 17:05
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Biz bu yıl olimpiyat yapacaktık
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti