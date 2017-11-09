Körfez’de çam kese tırtılı ile mücadele

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, "ağaçların kanseri" olarak bilinen ve çam ağaçlarında büyük tahribat yaratan çam kese tırtılına karşı entegre mücadele yöntemleriyle mücadele başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçlara verdiği zararın yanı sıra insanlarda da alerjik reaksiyonlara yol açan çam kese tırtılını imha etmek amacıyla, çam ağaçlarının yoğun cadde ve sokaklarda çalışıyor.

İnsan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir risk taşımayan ilaçlama yöntemi, böceğin larva döneminde sindirim sistemini etkileyerek beslenmesini durduruyor. Belediye ekiplerinin çam kese tırtılına karşı yürüttüğü ilaçlama çalışması, Şubat ayının sonuna kadar devam edecek. Yapılan ilaçlama ile ağaçlar için önemli bir tehdit olarak algılanan çam kese tırtılının yayılması büyük ölçüde önleniyor.

Çamlara büyük zarar veren bu tırtıllar, özellikle kızılçam, karaçam, sarıçam, fıstık çamı ve Lübnan sediri gibi çam ağacı türlerinde görülüyor. Üst üste birkaç yıl bu zararlının tahribatına uğrayan ağaçların boylarının büyümesi geriliyor ve hacimleri kayboluyor. Böceklenen ağaç zararlıyı diğerlerine bulaştırırken, zayıf düşen ağaca başka zararlıların gelmesine de zemin hazırlıyor. Çam kese tırtılı çoğaldığında ise ağacı çıplak hale getirebiliyor.