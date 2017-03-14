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Körfez'de camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

Körfez'de camiden hırsızlık güvenlik kamerasında
Körfez'de caminin deposuna giren 7 kişi, yardım için toplanan televizyon, masa, sandalye, giyim eşyası ve mutfak malzemelerini alarak kaçtı.Hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Körfezkent Camisi'nin deposundan hırsızlık yapıldığını fark eden imam Mahmut Şahin, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekibi, 3'ü çocuk, 3'ü kadın 7 kişinin caminin deposundan çuval ve kolilerle televizyon, masa, sandalye, giyim eşyası ve mutfak malzemelerini çaldığını belirledi. Cami ve deposunda parmak izi incelemesi yapan ve kamera görüntülerini alan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, kapısı açık unutulan caminin deposuna giren hırsızların, çuval ve kolilerle malzemeleri dışarıya taşıyıp kaçmaları görülüyor.Çalınan malzemelerin, yardıma muhtaç ailelere dağıtılmak üzere cami cemaati tarafından toplandığı öğrenildi.

 

 

 

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