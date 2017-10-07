Körfez'de can pazarı! Çok sayıda yaralı

TIR VE SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre kaza 23.40 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda İstanbul istikametine giden ve bir limanda çalışan işçileri taşıdığı öğrenilen 41 P 8562 plakalı midibüs, Yarımca mevkisinde yola çıkan 34 ZP 7279 plakalı tıra çarparak devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre en az 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralılar yola savruldu. Sıkışan yolcular ise itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonucu kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralıların çevredeki hastanelere intikal ettirildiğini belirten Can, "Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu ve yaklaşık 20 yaralı olduğu bilgisi geldi. Yaralı sayısının kesinleştirilmesi hususunda emniyet ve sağlık ekiplerimizin çalışması sürüyor." dedi.

Öte yandan, kazada yaralananların hastanelere sevki tamamlandı. Karayolları ekipleri kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalara başladı.

KAZA YERİNDEN İLK GELEN FOTOĞRAFLAR



KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER