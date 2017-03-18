Körfez’de ‘Çanakkale Şehitleri’ anıldı

Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü nedeniyle ilk tören Körfez Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Çanakkale Zaferi, Körfez’de çeşitli programlarla anıldı. İlk tören Körfez Şehitliği’nde gerçekleştirildi. Programa Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Garnizon Komutanı Cem Erduran, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcıları İsa Taş ile Selattin Kabadayıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Çanakkale Şehitleri için saygı ateşi yapılması sonrasında protokol üyeleri anıta çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve okunan şiirlerin ardından protokol üyeleri şehit mezarlıklarını ziyaret etti, karanfil bıraktı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan tarafından şehitlerimiz için dua edildi. Daha sonra Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ndeki anma programına geçildi.

Hereke Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni anlatan sinevizyon gösterisi ile başladı. Yapılan konuşmaların ardından tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Öğrencilerin performansı ayakta alkışlanırken, salondakiler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Çanakkale temalı düzenlenen yarışmalarda şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ise ödüllerini protokol üyeleri takdim etti. Daha sonrasında ise ‘Çanakkale’ konulu resim sergisi gezildi.