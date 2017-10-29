Körfez’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı 

Kutlama töreni yağmur nedeniyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cem Erduvan, Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Kaplan, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ilçe müdürleri, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası başlayan programda; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. Kaymakam Can, Türk Devletinin devletsiz kalmaması için bu topraklarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyük bir mücadeleye girildiğini belirterek, “İstiklal harbimiz, Türk milletinin küllerinden doğuşu, esarete boyun eğmemenin somut bir göstergesidir” dedi.

Törenlerde ayrıca sosyal ve kültürel yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından Orhangazi Anadolu Lisesi Halkoyunları ekibi, gösterilerini gerçekleştirdi. Hep birlikte söylenen türküler ve Türk bayraklarının dalgalandırılması sonrasında tören sona erdi.