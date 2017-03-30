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Körfez'de denizin ortasında bir garip olay

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Körfez'de denizin ortasında bir garip olay
Körfez Tütünçiftlik’te sandalla gezmeye çıkan üç kadın, kayık kumlara saplanınca kaçırıldıklarını düşünüp polis çağırdı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Ayşe E. isimli bir kadın yanında iki bayan arkadaşıyla birlikte sandalla denize açılmak istedi. Bir komşularının vasıtasıyla sahilde sandalcılık yapan F.Y’nin yanına giden üç kadın, yarım saati 20 liraya anlaştı. Sahilden bir müddet gittikten sonra ise sandal, kumlara saplandı. Bu sırada sandalcı Y. duruma müdahale etmek isteyince Ayşe E. isimli kadın ise panikleyip polisi aradı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edilirken, sahildeki diğer sandalcıların yardımıyla kayık çekildi. Bu sırada korkan kadınlar, sahile inince bakışlarından korktuklarını belirtip, olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise olayı anlamaya çalıştı. Çevredekilerin ifadesini alan ekipler, sandalcı F.Y.'yi şikayet nedeniyle karakola götürdü. Bu sırada kayıplara karışan üç kadın ise karakola davet edildi.

Binali ASLAN

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Gözaltındaki sandalcı F.Y.


 

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