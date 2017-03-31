Körfez'de dev yatırıma bakanlı açılış

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen 36 projenin açılışı, Belediye Başkanı İsmail Baran’ın ‘vizyon projeleri’ arasında yer alan Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü’nün temel atma töreniyle birlikte gerçekleştirilecek.

Kampüsün yükseleceği eski belediye binası alanında yapılacak olan törene; Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, milletvekilleri, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katılacak.

‘İLİM KENTİ’ OLMA YOLUNDA

Açılışı yapılacak 75 milyon 539 bin lira değerindeki proje tamamlanıp ilçeye kazandırılırken, yeni projelerin de tek tek startı verildi. Kocaeli Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen Körfez Kampüsü de bu büyük projelerden biri. 4 bin 500 öğrenci kapasitesine sahip olacak olan kampüs, Selçuklu mimarisinde inşaa edilecek. ‘Sanayi kenti ve liman kenti’ olarak adlandırılan Körfez, eğitime yönelik projelerin de tek tek hayata geçmesiyle birlikte ‘ilim kenti’ olarak anılmaya başlanacak.

ÜLKEMİZİN DEĞERLERİ

Ulaşımdan tesislere, çevreden altyapıya kadar birçok hizmetin hayata geçtiği Körfez’de; projelere vatandaşın talep ve istekleri doğrultusunda yön verildi. Çamlıtepe Mahallesi’nde yapılan Ömer Halisdemir Parkı, Kirazlıyalı’da hizmete açılan Adnan Menderes Kültür Merkezi ve Yeniyalı Mahallesi’nde bölgenin en büyük düğün salonu olma özelliğini de taşıyan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Kapalı Pazarı, ülkemizin önemli değerlerinin isimlerini taşıyan birkaç projeden biri oldu.

120 MİLYONLUK YATIRIM BÜTÇESİ

Tamamlanarak hizmete alınan projeler dışında; Sarnıç Han, Körfez Devlet Hastanesi Ek Bina, İlimtepe Kültür Merkezi, İlimtepe Duble Yol, Afet Kaçış Yolu ve spor merkezleri gibi birçok projenin startının verildiği Körfez’de, 2017 için dev yatırım bütçesi ayrıldı. Körfez Belediyesi, 2017 için planlanan 230 milyon liralık bütçenin 120 milyon lirasını yatırımlara ayırırken, bu alanda ilçeler arasında da ilk sırada yer aldı.

KÖRFEZ’İN TARİHİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Hereke Kalesi 1 ve 2. etap çalışmaları, Ürkütlü ve Hacı İbrahim Ağa Çeşmesi, Ali Hocalar Türbesi ve Sümer Camii’nin restorasyonları ile ilçedeki tarihi yapılara verilen önem ortaya koyulurken, bölgeye adını veren tarihi Taşköprü’de ise çalışmalar sürüyor. Bunlar devam ederken; Sultan Abdülaziz'in av köşkü olarak kullandığı yapı ve Cumhuriyet döneminde önemli bir yere sahip olan Kutluca Telgrafhanesi’de aslına uygun olarak yeniden hayat bulacak.

SOSYAL BELEDİYECİLİK PROJELERİ

Daha önce hayata geçirdiği e-dershane projesi, öğrencilere katkı payı ve bisiklet dağıtımı ile eğitime verdiği önemi ortaya koyan Körfez Belediyesi, ‘Hoş Geldin Bebek’ ile yeni doğum yapan annelere, ‘Hayırlı Teskereler’ ile de askere giden Mehmetçiklerimize çeşitli hediyeler takdim ederek sosyal belediyeciliğin gerekliliğini yerine getiriyor. İlçede 3 noktada kurulan ikram çeşmeleri ise Körfezlilere en iyi şekilde hizmet veriyor.