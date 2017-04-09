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Körfez'de ele geçirildi... Tam 770 kilo

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Körfez'de ele geçirildi... Tam 770 kilo
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, saman taşıyan tırda 770 kilo esrar ele geçirdi. Samanların arasında yapılan aramalar polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı. Dün gündüz saatlerinde uyuşturucu yüklü tırın yola çıktığını öğrenen ekipler, operasyona start verdi.

Uyuşturucu yüklü tır, narkotik dedektifleri tarafından adım adım takip edildi. İstanbul’a gitmekte olan M.Ş yönetimindeki tır, TEM otoyolu Körfez kesiminde durduruldu. Tırda narkotik köpekleri Millov ve Pascal yardımıyla yapılan aramalarda dedektör köpekler çekici kısmına tepki verdi. Bunun üzerine ekiplerin saman yüklü tırın dorsesinde yaptığı aramalarda samanların içine zulalanmış 770 kilo esrar ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Samanların arasında gizlenen esrarı çıkartmak isteyen ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Ekipler özel kıyafet giyerek uyuşturucuyu bulunduğu yerden çıkarttı. Tır sürücüsü M.Ş. ise gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş. tutuklandı.

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