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Körfez’de elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

Körfez’de elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

Körfez'de, yapımı devam eden bir sitede elektrik panosu tutuştu. Çalışanların müdahalesi ile yangın söndürüldü.

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Öğle saatlerinde, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi'nde yapımı devam eden bir sitede elektrik panosu tutuştu. Elektrik panosundan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar itfaiyeye haber verirken, yangına müdahale etti. Kaçak akım sigortasının devreye girmesi ile akım kesilirken, yangın da çalışanlar tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaptığı kontrolün ardından inşaattan ayrıldı.

 

Binali ASLAN

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