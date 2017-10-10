Körfez'de en fazla atık pili topladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeleri ve Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği ile bir arada mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen 'Atık Pil Toplama' kampanyasının sonuçları belli oldu. 1 Haziran'dan itibaren başlayan ve 30 Eylül'de sona eren kampanya kapsamında Körfez'de bölgesinde en fazla atık pil toplayan muhtarlık, Barbaros Mahallesi Muhtarlığı oldu. Yarışmada ikinci Mimar Sinan Mahallesi, üçüncü ise Kuzey Mahallesi Muhtarlığı oldu.

Kampanya süresi sonunda, bulundukları bölgede en çok pil toplayan mahalle muhtarlarına düzenlenecek törenle hediyeler verilecek. Körfez Belediyesi çevre birimi ekipleri dereceye giren muhtarlıklara ziyarette bulunarak, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Birinci olan Barbaros Mahallesi Muhtarı Ramazan Gündoğdu, bu tür kampanyalara tüm kurumların katılması gerektiğini belirtti.