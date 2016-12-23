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Körfez’de engeller kaldırılıyor

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Körfez’de engeller kaldırılıyor
Körfez Belediyesi engelli bireylere yönelik çalışmalarına devam ediyor. 

Görme engellilerin en büyük sorunlarından olan kaldırımlar, Körfez Belediyesi tarafından yeniden düzenleniyor. Yaya kaldırımlarını, görme engellilerin kullanımına uygun hale getirmek için çalışan belediye, görme engelli taş uygulamasını 2016’da da devam ettirdi. Yıl boyunca eksik görülen yerler ekipler tarafından görme engelli taş ile döşendi. Ekipler, görme engelli taşı ile yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanlarında görme engelli vatandaşları yönlendiriyor. Uzun çizgili yönlendirme taşı, yürüyüş güzergahını, uyarıcı taşlar ise kaldırımın bitip başladığını görme engelli vatandaşa bildiriyor. 

Taşların üretimi ise Körfez Belediyesi Parke-Bordür Fabrikası’nda gerçekleştiriliyor. Parke-Bordür Fabrikası’nda sadece bir yıl içerisinde 32 bin metrekare kilit parke, 27 bin 600 adet 22x50 ebadında bordür, 32 bin adet dekoratif bordür, 13 bin 200 metrekarelik de dekoratif yer döşemesi üretimi gerçekleştirildi.

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