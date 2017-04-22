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Körfez'de feci kaza: 1 ölü

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Körfez'de feci kaza: 1 ölü
Körfez'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyreden Davut Kadıoğlu yönetimindeki 34 LB 550 plakalı otomobil, Kirazlıyalı Mahallesi mevkisi Yarımca Limanı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık görevlileri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Davut Kadıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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