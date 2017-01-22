Körfez'de feci kaza! 1 ölü,1 yaralı

Körfez'de otomobil bariyerlere ve karşıdan karşıya geçmekte olan Lami Özen'e çarptı.Ağır yaralanan Özen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-100 Karayolu İzmit istikameti Tütünçiftlik mevkiinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 35 AY 0874 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere ve Lami Özen isimli (52) yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ağır şekilde yaralanırken, beton bariyerler yerinden koptu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olaya yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kadın sürücüyü çıkardı. Yaralı sürücü Seka Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralanan Lami Özen ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Tüm müdahalelere rağmen Lami Özen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yapan otomobil kurtarıcı vasıtası ile yoldan kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.