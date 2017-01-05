Körfez'de FETÖ yalanına suçüstü

Körfez'de iki telefon dolandırıcısı suçüstü yapılarak yakalandı.

Olay bugün Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre; telefon dolandırıcıları A.K’yi arayıp "Emniyet Müdürlüğünden arıyoruz. FETÖ operasyonları kapsamında soyulan bir kuyumcunun altınları sizde. Getirin altınları kontrol edelim” dedi. Bunun üzerine A.K’nin babası F.K. polisi arayıp durumu bildirdi.

BULUŞMAYA ÇAĞIRDILAR

İhbar üzerine harekete geçen Körfez Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılara mağdur aileyle birlikte eline bir para dolusu çanta alarak Mimar Sinan’da buluşma adresi verildi. Olay yerine giden iki dolandırıcı suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.



Binali Aslan

