  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Kocaeli 12 °C

Körfez’de hafriyat kamyonlarına denetim

»
Körfez’de hafriyat kamyonlarına denetim
Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Körfez ilçede ara sokaklardan geçiş yapan hafriyat kamyonlarına yönelik sıkı bir denetim çalışması gerçekleştirdi.

Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın’ın da bir bölümüne katılım gösterdiği denetimde, ekipler hafriyat kamyonlarının sürücülerinin belgelerini, araçların tüm evraklarını gözden geçirdi, kontrol etti. Sürücüler, mahalle aralarından yasal hız sınırında geçmeleri, klakson çalmamaları konusunda uyarıldı.

Bu arada, yapılan kontrollerde evraklarında eksiklik görülen hafriyat kamyonu sürücüleri uyarıldı, eksikleri görülenlere cezai işlem uygulandı. Denetim olduğunu duyan ve arkadaşları tarafından telefonla aranıp uyarılan bazı kamyon sürücüleri ise, yarı yoldan geri döndü.

Binali Aslan
 

Bu haber toplam 550 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit'te elektrik enerjisi alım ihalesi düzenlendi13 Ocak 2017 Cuma 18:42
  • İzmit’te vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti13 Ocak 2017 Cuma 18:38
  • TEMA Vakfı’ndan İzmit Belediyesi’ne teşekkür13 Ocak 2017 Cuma 18:36
  • İzmit’te köy ziyaretleri sürüyor13 Ocak 2017 Cuma 18:33
  • Körfez’de ağaçlandırma çalışmaları sürüyor13 Ocak 2017 Cuma 18:32
  • İzmit’te geri dönüşüm konteynırları yıkanıyor13 Ocak 2017 Cuma 18:07
  • İzmit’ten Hani ve Tatvan’a kitap13 Ocak 2017 Cuma 17:19
  • Serdar’a kültür merkezi13 Ocak 2017 Cuma 16:54
  • Baro’dan İcra Hukuku paneli13 Ocak 2017 Cuma 16:30
  • Tonlarca geri dönüşüm atığı13 Ocak 2017 Cuma 14:11
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Artık bir kongre merkezimiz olmalı
    • Kobak Kırtasiye
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti