Körfez’de hafriyat kamyonlarına denetim

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Körfez ilçede ara sokaklardan geçiş yapan hafriyat kamyonlarına yönelik sıkı bir denetim çalışması gerçekleştirdi.

Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın’ın da bir bölümüne katılım gösterdiği denetimde, ekipler hafriyat kamyonlarının sürücülerinin belgelerini, araçların tüm evraklarını gözden geçirdi, kontrol etti. Sürücüler, mahalle aralarından yasal hız sınırında geçmeleri, klakson çalmamaları konusunda uyarıldı.

Bu arada, yapılan kontrollerde evraklarında eksiklik görülen hafriyat kamyonu sürücüleri uyarıldı, eksikleri görülenlere cezai işlem uygulandı. Denetim olduğunu duyan ve arkadaşları tarafından telefonla aranıp uyarılan bazı kamyon sürücüleri ise, yarı yoldan geri döndü.

Binali Aslan

