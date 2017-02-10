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Körfez'de hırsız suçüstü yakalandı

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Körfez'de hırsız suçüstü yakalandı
Geçen gün, Yarımca Hacı Osman Mahallesi’nde bir vatandaş, polisi aradı, “Komşumun evinde şüpheli bir şahıs dolaşıyor.

Hırsız olmasından şüpheleniyorum” diye ihbarda bulundu.  Polis hemen verilen bir adrese gitti. 5 katlı apartmanın giriş katındaki daireye hırsızlık amacıyla giren M.A. (21) isimli şahıs, biraz sonra elinde bir poşetle apartmandan çıktı. Orada bekleyen polisler kıskıvrak yakaladı. Poşetin içinde girdiği evden çaldığı ziynet eşyaları ve para vardı. Sanık tutuklandı. Çalmak istediği mallar da ev sahibine iade edildi.

 

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