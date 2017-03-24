Körfez’de hizmetin gizli kahramanları

Körfez Belediyesi’nin gece gündüz çalışarak hizmet üretiminde kullanılan araçları onaran ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın ‘Körfez’in gizli kahramanları’ diye nitelendirdiği Teknik Hizmetler çalışanları, hizmetlerin aksamaması için gece gündüz çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün atölyelerinin yer aldığı Teknik Hizmetler çalışanları, sahada görev yapan araçların bakımlarını gerçekleştirirken, aksamadan hizmet vermelerini sağlıyor. Motor atölyesinde araçların teknik aksaklıkları giderilirken, yol bakım çalışmasını yürüten kepçelerin onarımları da yapılıyor.

Atölyelerde ayrıca; araçların lastik, elektrik aksan, fren, boya ve kaporta işlemleri de ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Atölyelerde Araç bakımları dışında; kaynak ve marangozhane ise belediye binasındaki eksikliklerin giderilmesini sağlıyor.