Körfez'de ilginç olay! Hamile kadın hastaneye yetişemeyince...

Körfez'de hastaneye yetişemeyen hamile kadın, sağlık ocağının bahçesinde doğum yaptı

Körfez ilçesinde doğum sancıları başlayan hamile kadın, hastaneye yetişemeyince sağlık ocağının bahçesinde doğum yaptı.

İlginç olay, bu sabah 09.30 sıralarında Körfez ilçesi Güney Mahallesi Güney Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Doğum sancıları başlayan H.K. için taksi çağrıldı. Hemen hastaneye gitmek için yola çıkan H.K’nın içinde bulunduğu taksi, doğumun başlaması üzerine Güney Mahallesi Aile Sağlığı Merkezine yönlendi. Sağlık ocağının bahçesine gelen H.K.ye, doktorlar Metin Şimşek, Murat Turgay Sezgin, hemşireler Kader Katırağ ile Nurgül Çebi Olgun müdahale etti. Doğumun başladığını fark eden doktorlar, sağlık ocağının bahçesinde, ticari taksi içinde başarılı bir operasyon ile doğumu gerçekleştirdi. 32 haftalık olarak dünyaya gelen bebek, hemen sağlık ocağının içindeki müşahede odasına alındı. Bebeğin 1 kilo 600 gram olarak dünyaya geldiği öğrenildi.

Daha sonra sağlık ocağına çağrılan ambulans, anne ve bebeğini Alikahya Kadın Doğum Hastanesi sevk etti.