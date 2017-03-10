  • BIST 89.834
  • Altın 144,387
  • Dolar 3,7500
  • Euro 3,9771
  • Kocaeli 14 °C

Körfez'de ilginç olay! Hamile kadın hastaneye yetişemeyince...

»
Körfez'de ilginç olay! Hamile kadın hastaneye yetişemeyince...
Körfez'de hastaneye yetişemeyen hamile kadın, sağlık ocağının bahçesinde doğum yaptı

Körfez ilçesinde doğum sancıları başlayan hamile kadın, hastaneye yetişemeyince sağlık ocağının bahçesinde doğum yaptı.

İlginç olay, bu sabah 09.30 sıralarında Körfez ilçesi Güney Mahallesi Güney Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Doğum sancıları başlayan H.K. için taksi çağrıldı. Hemen hastaneye gitmek için yola çıkan H.K’nın içinde bulunduğu taksi, doğumun başlaması üzerine Güney Mahallesi Aile Sağlığı Merkezine yönlendi. Sağlık ocağının bahçesine gelen H.K.ye, doktorlar Metin Şimşek, Murat Turgay Sezgin, hemşireler Kader Katırağ ile Nurgül Çebi Olgun müdahale etti. Doğumun başladığını fark eden doktorlar, sağlık ocağının bahçesinde, ticari taksi içinde başarılı bir operasyon ile doğumu gerçekleştirdi. 32 haftalık olarak dünyaya gelen bebek, hemen sağlık ocağının içindeki müşahede odasına alındı. Bebeğin 1 kilo 600 gram olarak dünyaya geldiği öğrenildi.
Daha sonra sağlık ocağına çağrılan ambulans, anne ve bebeğini Alikahya Kadın Doğum Hastanesi sevk etti.

Bu haber toplam 766 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YGS'ye giden yolda "engel" tanımıyor10 Mart 2017 Cuma 13:41
  • Şampiyonlar, Cumhurbaşkanı ile buluşacak10 Mart 2017 Cuma 12:31
  • Memur-Sen referandum kararını açıkladı10 Mart 2017 Cuma 12:04
  • 2017 YGS için ücretsiz ulaşım ve ilave seferler10 Mart 2017 Cuma 11:47
  • İşte Kocaeli'deki araç sayısı10 Mart 2017 Cuma 11:33
  • Sabancı’da Ters Köşe10 Mart 2017 Cuma 10:43
  • İMO kursu başlıyor10 Mart 2017 Cuma 10:42
  • Kocaeli'de yağmurlu günler10 Mart 2017 Cuma 10:00
  • Hereke’deki sıkıntı10 Mart 2017 Cuma 09:53
  • Halil Sezai konserinde sürpriz evlenme teklifi10 Mart 2017 Cuma 09:45
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti