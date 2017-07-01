Körfez'de Kabotaj Bayramı'na özel muhteşem görüntü

İzmit'te, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlamalarında tekneler denize açılırken, yangın söndürme gemilerinin gösterisi ilgiyle izlenildi.

İzmit'te 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Marina'da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Törene İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Temsilcisi Vedat Doğusel ve vatandaşlar katıldı. Tekneler denize açılarak kutlamalara katıldı. 3 yangın söndürme gemisinin yaptığı su gösterisi ilgiyle izlenildi. Ardından deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı. Atatürk vapuru ile Körfez turu yapan vatandaşlara balık ekmek ve çay ikram edildi.

Kabotaj Bayramı İzmit'te coşkuyla kutlandı