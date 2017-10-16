Körfez'de kaçak hurdalık kaldırıldı

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yasak geri dönüşüm işi yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak tespit ettikleri İlimtepe Mahallesi yolu mezarlık üstündeki alanda geri dönüşüm yapan ve kurdukları derme çatma barakalar ile kötü görüntü oluşturanlara yönelik çalışma yürüttü. Barakalar tek tek yıkılırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından enkaz ortadan kaldırıldı. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde geri dönüşüm işi yapanlara ve kötü görüntü oluşturanlara izin vermeyeceklerini belirtti.