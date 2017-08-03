Körfez’de kaçak yapıya izin yok

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde imara aykırı yapılara izin vermiyor. Görsel kirliliğe de yol açan yapılar, yapılan uyarılar sonrasında zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tespit edilen ve imara aykırı durumdaki kaçak yapılar bir bir yıkılıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri İlimtepe bölgesinde ‘kaçak’ olarak belirlenen ve görsel kirliliğe de yol açan 20 uygunsuz yapıyı ortadan kaldırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini alırken, yıkılan kulübe ve içerisinden çıkan malzemeler dozer ve kamyonların yardımıyla kaldırıldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “Körfez genelinde imara aykırı yapılara izin vermeyeceğiz” dedi.