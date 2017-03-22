Körfez'de kamyon tepkisi

Körfez'de ocaktan dolgu yapılacak limana taş taşıyan kamyonların kullandığı güzergah üzerindeki mahalle halkı yolu trafiğe kapattı.

Araçların tehlike yarattığını öne süren mahallel halkı, polisin uyarısıyla yolu ulaşıma açarken güzergahın değişmesi için kaymakamlığa iletmek üzere imza topladı.



Körfez Esentepe Mahallesi Abdülhamit Han caddesini kullanarak taş ocağından Derince Limanı'na dolgu malzemesi taşıyan kamyonların tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mahalle halkı caddeyi ulaşıma kapattı.

Daha önce Yeni Yalı Mahallesi'ndeki güzergahı kullanan, tepkiler üzerine bu güzergaha yönlendirilen kamyonlar burada da tepkilere neden oldu. Yaklaşık 40 kişinin yolu ulaşıma kapatması üzerine kamyonlar dururken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın mahalle halkı ile görüşerek yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Yol kısa süre sonra ulaşıma açılırken, mahalleli kamyonlarının güzergahının değişmesi için Körfez Kaymakamlığı'na iletilmek üzere imza topladı.