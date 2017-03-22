  • BIST 89.809
  • Altın 145,364
  • Dolar 3,6167
  • Euro 3,9083
  • Kocaeli 10 °C

Körfez'de kamyon tepkisi

»
Körfez'de kamyon tepkisi
Körfez'de ocaktan dolgu yapılacak limana taş taşıyan kamyonların kullandığı güzergah üzerindeki mahalle halkı yolu trafiğe kapattı.

Araçların tehlike yarattığını öne süren mahallel halkı, polisin uyarısıyla yolu ulaşıma açarken güzergahın değişmesi için kaymakamlığa iletmek üzere imza topladı.

Körfez Esentepe Mahallesi Abdülhamit Han caddesini kullanarak taş ocağından Derince Limanı'na dolgu malzemesi taşıyan kamyonların tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mahalle halkı caddeyi ulaşıma kapattı.

korfezde-kamyon-tepkisi_7672_dhaphoto4.jpg

Daha önce Yeni Yalı Mahallesi'ndeki güzergahı kullanan, tepkiler üzerine bu güzergaha yönlendirilen kamyonlar burada da tepkilere neden oldu. Yaklaşık 40 kişinin yolu ulaşıma kapatması üzerine kamyonlar dururken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın mahalle halkı ile görüşerek yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Yol kısa süre sonra ulaşıma açılırken, mahalleli kamyonlarının güzergahının değişmesi için Körfez Kaymakamlığı'na iletilmek üzere imza topladı.

korfezde-kamyon-tepkisi_7672_dhaphoto1.jpgkorfezde-kamyon-tepkisi_7672_dhaphoto2.jpg

Bu haber toplam 412 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • O esnaf hakim karşısına çıktı21 Mart 2017 Salı 18:08
  • Hümeyra Korkmaz davası yeniden başladı21 Mart 2017 Salı 17:11
  • Gölcük'te mahrem hizmetler abiliğini devretti21 Mart 2017 Salı 16:37
  • İhraç edilen komiser hakkında karar21 Mart 2017 Salı 16:24
  • Eski araştırma görevlisi 6 yıl 3 ay hapis21 Mart 2017 Salı 16:00
  • Tutuklu eski başpolise önce hapis sonra tahliye21 Mart 2017 Salı 15:45
  • Sekapark’ta bu yerler kiralanıyor21 Mart 2017 Salı 14:15
  • Zabıta ekipleri buldu, polisler düğümü çözdü21 Mart 2017 Salı 14:02
  • Stajyer hakim, zabıt katibi ve icra müdür yardımcısı hakkında karar21 Mart 2017 Salı 13:31
  • Cezaevi müdürüne suikast davası ertelendi21 Mart 2017 Salı 12:38
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti