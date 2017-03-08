Körfez'de Kuran kursu açıldı

Körfez'de, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Okul Öncesi Din Eğitimi" projesi kapsamında 4-6 yaş grubu Kuran kursu açıldı.

Körfez Belediyesinin katkılarıyla, Esentepe Mahalesi'nde bulunan Yeni Cami bünyesinde yapılan kursun açılışına Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Belediye Başkanı İsmail Baran, başkan yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve İsa Taş, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan müftü Hasan Erdoğan, ilçede 43 Kur'an kursunda, 89 eğitmenle bin 142 öğrenciye dini eğitim verdiklerini söyledi.

Son iki yıldır, özellikle 4-6 yaş okul öncesi eğitime önem verdiklerini belirten Erdoğan, "Okul öncesi verilen bu eğitim milli eğitime alternatif değil, bir nevi onlara destektir. Talebelerimiz burada İstiklal Marşı’nı, sosyalleşmeyi, dini değerleri ve Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar.” dedi.

- "Dinimizi öğrenmezsek FETÖ gibi alçaklar çıkar"

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise iyi bir nesil yetiştirmek için çocuklara öncelikle Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’i öğretilmesi gerektiğini belirtti.

"Gelecek nesillere de dinimizi ehil ellerden öğretmemiz lazım" diyen Baran, "Geçmişte bu bilgileri öğretemedik. Ondan sonra hainler çıktı, 'en güzel dini biz öğreteceğiz' dediler. FETÖ denen alçak ve aveneleri, yanlış şeyler öğretti. Sonucunda 15 Temmuz’da vatanı kaybetmeyle karşı karşıya geldik. Şimdi bunlardan dersler çıkardık. Dinimizi öğreneceksek, ehil ellerden öğreneceğiz." diye konuştu.

Kaymakam Can da ilçedeki bu hizmetlerin yürütülmesi tatmin edici ve gurur verici bir seviyede olduğuna dikkati çekerek, “Bu vesileyle müftümüze ve belediye başkanımız ile hizmetleri destekleyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.