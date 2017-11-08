Körfez’de metruk bina seferberliği 

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki metruk binalara karşı başlattığı mücadeleyi devam ettiriyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından belirlenen binalar, gerekli prosedürlerin tamamlanması sonrasında yıkıma hazır hale getiriliyor ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştiriliyor. Ekipler son olarak Kuzey Mahallesi Edirne Caddesi’ndeki metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sonrasında da oluşan molozlar ekipler tarafından kaldırıldı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde metruk binalarla mücadelede oldukça mesafe alındığını belirterek, “Ekiplerimiz tarafından belirlenen binaların yıkım süresi, yapılan görüşmeler ve prosedürlerin tamamlanması sonrası yapılıyor. Körfez’de son dönemde çok sayıda metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İlçe genelinde deprem sonrası orta hasarlı olan ve güçlendirmeleri yapılmayan binalar içinde yıkımlar yapılıyor.