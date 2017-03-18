Körfez’de metruk binalar yıkılıyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yerleri yıkmaya devam ediyor.

Körfez Belediyesi, sorunlu ve plansız güzergahların canlandırılması, sağlıklaştırılması ve yeniden yapılandırılması hedefiyle yürüttüğü çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bu kapsamında Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından belirlenen metruk binaların yıkımlarını gerçekleştiriyor. Ekipler 2016 yılı içerisinde yaklaşık 35 metruk binanın yıkımını gerçekleştirirken, 2017 yılında da bu yıkımlara devam ediyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında da yıkımların gerçekleştirildiğini söyleyen yetkililer, ilçe genelinde tespit edilen 62 metruk binanın yıkımı için planlama yapıldığını ve yıl içerisinde de bunların yıkımının gerçekleştireceğini söyledi. Başkan İsmail Baran’ın direktifleri doğrultusunda ilçenin görselliğine ve huzuruna öner verdiklerini belirten yetkililer, tehlike saçtığı tespite edilen binaların yıkımının öncelikle gerçekleştirildiğini söyledi.