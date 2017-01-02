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Körfez’de Ocak ayı dolu dolu geçecek

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Körfez’de Ocak ayı dolu dolu geçecek
Körfez’de 2016’da birçok kültür sanat etkinliği gerçekleştiren Körfez Belediyesi, 2017’ye de dolu dolu giriyor. 

2016 yılında birçok hizmet üreten, yeni ve birçoğu ilk olan çok sayıda projeyi hayata geçiren Körfez Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamında etkinliklerini sürdürüyor. Ocak ayı içerisinde ilk program 9 Ocak’ta Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Körfezliler'le gerçekleştireceği buluşmada, 15 Temmuz ve sistem değişikliği konusunu ele alacak.

Dini konularda merak edilenleri İslam tarihinden örneklerle anlatan Ömer Döngeloğlu ise 16 Ocak’ta ‘Şühedaya Vefa, Ecdada Dua’ programı ile Körfezliler'le bir araya gelecek. Ahmet Şimşirgil ise ‘Bilinmeyen Osmanlı’ konferansı ile 23 Ocak Pazartesi günü Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde olacak. Çocuklar için ‘çizgi-sinema’ tadındaki ‘Kurbağa Prens’in gösterimi ise 18 Ocak’ta 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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