Körfez’de öğrenme şenliği

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin sosyokültürel gelişimlerini ve istihdam edilebilirliklerini sağlamak amacıyla düzenlenen "Öğrenme Şenlikleri" uygulaması bu yıl da renkli geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, okullar stantlar açtı, öğrenciler de hünerlerini sergiledi.

STANTLARI GEZDİLER

Öğrenme Şenliklerinin açılışına; Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan ve çok sayıda davetli katıldı. Mehter takımının gösterisi ile başlayan programda, konuşmalar sonrası protokol üyeleri stantları gezdi.

TANSİYONLARI ÖLÇÜLDÜ

Protokol üyeleri öğrenciler tarafından yapılan resim sergisini dolaştı, stantlarda yapılan deneyler hakkında da öğrencilerden bilgi aldı. Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerin standına gelindiğinde ise öğrenciler protokol üyelerinin tansiyonunu ölçtü, onlara tavsiyelerde bulundu. Renkli görüntülere sahne olan şenlik, gün boyu farklı etkinliklerle devam etti.