Körfez’de okullara dev destek

Eğitime ve spora destek olan desteğini her zaman devam ettiren Körfez Belediyesi, ilçedeki tüm okullara ihtiyaçları doğrultusunda spor malzemesi yardımı yaptı.

Körfez Belediyesi’nin eğitime ve spora olan desteği aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez ilçedeki tüm okullara malzeme yardımı desteğinde bulunan Körfez Belediyesi, bu yıl da aynı desteği devam ettirdi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

EĞİTİM VE SPOR ÖNEMLİ

Tören öncesi konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, “Bu okullarımıza ikincisi yapılan malzeme desteğini çok anlamlı buluyorum. Bu konuda şahsım ve öğrencilerim adına sayın Belediye Başkanımız İsmail Baran’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. İbrahim Okutan’ın ardından Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran kürsüye çıktı. Baran, spora ve eğitime verilen desteğin önemine değindi.

HEDEFİ YÜKSEK TUTTUK

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Her projeden keyif alıyor, mutluluk duyuyoruz ama eğitime ve gençliğe verdiğimiz hizmetten ayrı bir onur duyuyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, umutlarımız, yarınlarımız. İlçemizde spor adına güzel şeyler yapalım diye yola çıkarken, ilk adım önemli dedik. O yüzden biz ‘Sporun Başkenti Körfez’ sloganı ile işe başladık. Hedef koyduk kendimize.

GURURLA DALGALANDIRIYORLAR

Bugün spor akademilerimizde eğitim gören 3 bin 500 öğrenci var. Yeter mi? Yetmez. İlçemizde 31 bin 500 öğrencimiz var. Bu öğrencilerin hepsine ulaşmamız lazım. Bu doğrultuda da hedefimizi büyütüyoruz. Bunun meyvelerini de almaya başlıyoruz. Sizler gibi akademiye gelen birçok öğrencimiz başarılar elde ediyor, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırıyor. Sporcu sayımızı arttıracağız derken, onların eğitim alacağı alanları da çoğaltıyoruz.

ÜÇ YENİ SPOR KOMPLEKSİ

Körfez’de şimdi 3 büyük spor kompleksi yapımı için çalışma başlattık. Projeler tamam, ihale aşamasına gelindi. İhalesi de yapıldıktan sonra hemen çalışma başlayacak ve kısa sürede komplekslerimizi tamamlayarak genç sporcularımızın hizmetine açacağız” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Başkan İsmail Baran, okullara malzemeleri teslim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan da Başkan Baran’a desteğinden dolayı plaket takdim etti.