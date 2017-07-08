  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli 20 °C

Körfez'de plakasız araç panik yarattı

»
Körfez'de plakasız araç panik yarattı
Körfez'de akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi Kartal Sokak adresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,Vatandaşlar, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından 2 gün önce park edilen ve plakasız olan minibüsten şüphelendi ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, aracın sahibine ulaşamadı. Ardından bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri, minibüsü kontrol etti ancak bir olumsuzluğa rastlanmadı. Minibüs çekici tarafından otoparka çekilirken, sahibinin bulunması için araştırma başlatıldı.

Binali ASLAN

Bu haber toplam 574 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Numan Gülşah serbest kaldı07 Temmuz 2017 Cuma 12:04
  • Kandıra'da çocuk cesedi bulundu07 Temmuz 2017 Cuma 10:48
  • Kozluk'ta istinat duvarı çöktü07 Temmuz 2017 Cuma 10:25
  • FETÖ'den 24 sanık hakim karşısına çıktı06 Temmuz 2017 Perşembe 23:36
  • Sakarya'da vahşet! Hamile kadına tecavüz ettiler, sonra...06 Temmuz 2017 Perşembe 23:11
  • 5 metrelik su kuyusuna düştü!06 Temmuz 2017 Perşembe 15:51
  • Cami hırsızı tutuklandı06 Temmuz 2017 Perşembe 14:48
  • Kendini ağaca astı06 Temmuz 2017 Perşembe 13:03
  • D-130'da korkutan kaza! 5'i çocuk 10 yaralı06 Temmuz 2017 Perşembe 11:28
  • 81 ilde dev zehir operasyonu05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:55
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti