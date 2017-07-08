Körfez'de plakasız araç panik yarattı

Körfez'de akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi Kartal Sokak adresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,Vatandaşlar, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından 2 gün önce park edilen ve plakasız olan minibüsten şüphelendi ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, aracın sahibine ulaşamadı. Ardından bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri, minibüsü kontrol etti ancak bir olumsuzluğa rastlanmadı. Minibüs çekici tarafından otoparka çekilirken, sahibinin bulunması için araştırma başlatıldı.

Binali ASLAN