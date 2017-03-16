  • BIST 90.426
  • Altın 145,062
  • Dolar 3,6773
  • Euro 3,9436
  • Kocaeli 7 °C

Körfez’de Roman rüzgarı esti

»
Körfez’de Roman rüzgarı esti
Körfez Belediyesi tarafından organize edilen Romanlar Günü etkinliği coşkuyla kutlandı. 

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Türkiye Romanlar Konfederasyonu tarafından düzenlenen Romanlar Günü etkinliği, muhteşem görüntülere sahne oldu. Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş ve meclis üyeleri, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar ve Körfez Romanlar Derneği Başkanı Bayram Denizci de katıldı.

20170316aw011817_01.jpg

Programda söz alan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Roman kardeşlerimize daha önce uygulanan muameleyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız hepimiz adına sizlerden özür diledi. Ama sadece size değil, Geçmişte bu memlekette 18 sene ezanlar okunmadı, susturuldu. Minarelerden Tanrı uludur diye bağırtırdılar. Bunları yaşadık. Artık bitti. Şimdi, yeni Türkiye var. Yeni Türkiye’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan var. O karanlık dönemler artık bitti. Gecenin ardından güneş doğdu. Asıl Güneş, 16 Nisan’da doğacak inşallah. Evetlerimiz ile desteklerimiz ile 16 Nisan, karanlık zihniyetlerin sonu olacak. İşte bu salondakiler evet diyor. İşte bu evetler Hollanda’nın Avrupa’nın ödünü kopartıyor. Sizleri bölmek isteyenler, aranıza fitne sokmaya çalışanları göreceksiniz. Bunlara asla itibar etmeyin” dedi.

20170316aw011817_02.jpg

Roman Çocuk İlahi Grubu’nun mini konseri ile başlayan gecede, sürpriz isimler de sahne aldı ve ilahileri seslendirdi. Etkinlik boyunca da çiçekçi kızlar, salona gelenleri karanfillerle karşıladı. Gecenin finalinde ise Ümmiye konseri ile yapıldı. 

Bu haber toplam 48 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit'e deprem müzesi16 Mart 2017 Perşembe 10:34
  • 'Çanakkale, dünya tarihinin unutmayacağı bir mücadele'16 Mart 2017 Perşembe 10:28
  • Hokka Butik açıldı16 Mart 2017 Perşembe 09:30
  • Saç bakımıyla ilgili doğru bilinen 10 yanlış15 Mart 2017 Çarşamba 23:51
  • GÖRENLERİN YÜREĞİNE İNECEK EN KORKUNÇ 18 ŞAKA15 Mart 2017 Çarşamba 21:20
  • Sinemanın güzelleri jüri önüne çıkıyor15 Mart 2017 Çarşamba 17:52
  • Başkan Doğan, Bakallar Odasını ziyaret etti15 Mart 2017 Çarşamba 17:48
  • Emlak sektöründe uzman olmak15 Mart 2017 Çarşamba 17:30
  • Kazandığı madalyayı şehitler anısına armağan etti15 Mart 2017 Çarşamba 14:47
  • "Kardeşliğe Evet Yürüyüşü" Osmangazi'den geçti15 Mart 2017 Çarşamba 14:42
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti