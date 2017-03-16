Körfez’de Roman rüzgarı esti

Körfez Belediyesi tarafından organize edilen Romanlar Günü etkinliği coşkuyla kutlandı.

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Türkiye Romanlar Konfederasyonu tarafından düzenlenen Romanlar Günü etkinliği, muhteşem görüntülere sahne oldu. Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş ve meclis üyeleri, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar ve Körfez Romanlar Derneği Başkanı Bayram Denizci de katıldı.

Programda söz alan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Roman kardeşlerimize daha önce uygulanan muameleyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız hepimiz adına sizlerden özür diledi. Ama sadece size değil, Geçmişte bu memlekette 18 sene ezanlar okunmadı, susturuldu. Minarelerden Tanrı uludur diye bağırtırdılar. Bunları yaşadık. Artık bitti. Şimdi, yeni Türkiye var. Yeni Türkiye’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan var. O karanlık dönemler artık bitti. Gecenin ardından güneş doğdu. Asıl Güneş, 16 Nisan’da doğacak inşallah. Evetlerimiz ile desteklerimiz ile 16 Nisan, karanlık zihniyetlerin sonu olacak. İşte bu salondakiler evet diyor. İşte bu evetler Hollanda’nın Avrupa’nın ödünü kopartıyor. Sizleri bölmek isteyenler, aranıza fitne sokmaya çalışanları göreceksiniz. Bunlara asla itibar etmeyin” dedi.

Roman Çocuk İlahi Grubu’nun mini konseri ile başlayan gecede, sürpriz isimler de sahne aldı ve ilahileri seslendirdi. Etkinlik boyunca da çiçekçi kızlar, salona gelenleri karanfillerle karşıladı. Gecenin finalinde ise Ümmiye konseri ile yapıldı.