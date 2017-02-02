Körfez’de şehitlerin isimleri park ve caddelere verildi

Körfez Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirildi. İki yeni müdürlüğün kurulması oy birliği ile kabul edilirken, şehitlerin isimleri de park ve caddelere verildi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın başkanlığında gerçekleştirilen şubat ayı meclis toplantısında 12 madde görüşüldü. Mecliste idari maddeler komisyonlara havale edilirken, belediye bünyesinde Emlak İstimlak ve Etüt Proje Müdürlüğü’nün kurulması da oy birliği ile kabul edildi. Şehitlerimizin isimlerinin park ve caddelerde yaşatılması noktasında yapılan çalışma da meclis gündeminde yer aldı.

Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından yapılan çalışma kapsamında; Kayseri’deki hain saldırıda şehit düşen Abdulsamet Özen’in ismi Yeniyalı Merkez Parkı’na, Raşit Yücel’in ismi de yeni yapılan parka, diğer bir şehidimiz Erdi Demirer’in ismi de evinin önündeki Üzüm Sokak’a verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Körfez Şehitliği’nde yatan 12 şehidin ismi de ilçedeki diğer isimsiz parklara verilmesi kararlaştırıldı.

12 maddenin görüşülmesi sonrasında dilek ve temenniler kısmına geçildi. Başkan Baran, Yarımca Sahili’nde 2017 yılında birçok projenin aynı anda başlayacağını belirterek, “Sahille ilgili olarak geniş çaplı bir çalışma içinde olacağız. Sultan Abdulaziz’in Av Köşkü’nü Yarımca Sahili’nde Yelken Kulübü’nün orada yapacağız. Ayrıca doğu kısımdaki kamulaştırdığımız bir metruk binayı da sosyal tesis haline getireceğiz. Sahil şeridinde yaz aylarında önemli işler yapacağız” ifadelerini kullandı. Bir sonraki meclis toplantısının da 2 Mart Perşembe günü saat 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.