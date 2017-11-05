Körfez'de silahlı kavga! 2 yaralı

Olay, Körfez Atalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Sahilde yer alan kafede 48 yaşındaki Harun C. İle 18 yaşındaki Ahmet B.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, Harun C. yanında bulunan tabancayla Ahmet B.A.’yı ayağından vurdu. Olaya müdahale eden ve işletmeci olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Hikmet E. tabancayı Harun C.’nin elinden aldı ve tartıştığı Harun C.’yi ayağından vurdu. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis Hikmet E.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Binali ASLAN

