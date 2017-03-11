Körfez’de siyasi nezaket

Siyasi parti il başkanlarının ayda bir toplanıp, il düzeyinde sürdürdüğü siyasi nezaket, Körfez’de AK Parti ile MHP arasında referandumun getirdiği uzlaşmayla daha sıkı yaşanıyor.

MHP’nin Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem de katıldı. AK partililer, MHP seçim bürosunun açılış kurdelesini MHP’lilerle birlikte kestiler.

Mehteran ekibinin çaldığı müzikle hareketlenen açılışta MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve yönetimi ev sahipliği yaptı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve yöneticiler de

MHP Körfez İlçe Teşkilatı’nın Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında yer aldı. AK Parti ve MHP yöneticileri, birbirleriyle son derece dostane, samimi sohbet etti, referandum konusunu değerlendirdi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, açılış sonrasında da çevredeki esnaflarla bir araya geldi. Başkan İsmail Baran, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması için neden ‘evet’ demeleri gerektiğini anlattı, “Öncü ülke olma hedefimiz, yeni yönetim sistemimizle birlikte daha kısa sürede gerçekleşecek.” ifadelerini kullandı.