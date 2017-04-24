Körfez'de şüpheli paket paniği!

Körfez'de, Turnagaz dolum tesisi önünde bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Paket boş çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Körfez Barbaros Mahalesi Turnagaz dolum tesisi önünde bırakılan şüpheli paketi fark eden vatandaşlar, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelerek paketi kontrol eden polis ekipleri, paketin etrafında güvenlik şeridi oluşturarak olay yerine Bomba İmha Uzmanı çağırdı. Olay yerine hızla gelen özel eğitimli Bomba İmha Uzmanı, patlamaya dayanıklı özel kıyafet ile paketin yanına giderek kontrol etti. Şüpheli paketin boş çıkması üzerine vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Binali ASLAN