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Körfez'de, tek katlı bina alev alev yandı

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Körfez'de, tek katlı bina alev alev yandı
Körfez'de, kullanılmayan tek katlı ev alevlere teslim oldu. 

Yangın sabah saatlerinde Körfez Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. TEM otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinin yanındaki tek katlı evde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar hemen itfaiye ekipleri haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, yangına müdahale etti. Polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

KULLANILMAZ HALE GELDİ

Zaman zaman yanan evden aşağıya parçalar devrildi. İtfaiye ekipleri düşen parçalar yüzünden zor anlar yaşadı. Tuğla ile örülmüş kapıyı balyoz yardımı ile kıran ekipler, içeride kimsenin olmadığını tespit etti. Tek katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri de yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

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