Körfez’de tesis projesi onay bekliyor

Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz, Körfez ilçenin ihtiyaç duyduğu, kulübün geleceğini teminat altına alacak bir projeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, “Benim aklımda böyle bir proje vardı. Valimizin tesislerimize yaptığı ziyarette “Atıl alanları değerlendirin, buraları şenlendirin” sözleri beni cesaretlendirdi. Hemen projeyi taslak olarak çizdirdim. İçerisinde düğün salonu, fitness salonu, cafe, restoran, misafirhane tarzı otel, alt yapı için tesis, ticari alanlar bulunacak bir tesis” dedi.

Başkan Erhan Yılmaz, stadyumun tribün kapasitesinin 8 ile 10 bin dolayında olmasını öngördüklerini, projenin toplam maliyetinin ise 25 milyon dolayında olacağını belirtti. Yılmaz, “Bu proje hayata geçirildiğinde yıllık gelir 5 milyon civarında olacak. Kulübün geleceği kurtulacak, kimseye ihtiyaç kalmayacak” dedi. Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz, Körfez, Büyükşehir Belediyeleri ve Valilik tarafından onay beklediklerini, gelir gelmez projeyi çizdireceklerini söyledi, “İnşallah ilçenin, kulübün hayali gerçekleşir” dedi.