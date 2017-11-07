Körfez’de trafik rahatlayacak

MHP’li meclis üyesi Vahit Eryılmaz ve Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz ile birlikte ilçe turu atan Keskin, ilk olarak viyadük altındaki dönüşleri, daha sonra 95 Evler’de istenen düzenlemeleri, ardından da Rota Limanı girişindeki ışıkları ve Mimar Sinan Mahallesi’ndeki tek yön talebini yerinde gördü.

Yine Tütünçiftlik’te tek yön olarak trafiğin verilmesi istenen iki sokağı da inceleyen Keskin, yapılacak değişiklik ve düzenlemelerin olumlu ve olumsuz yönlerini içeren raporu hazırlamak üzere daireye döndü.

Hazırlanan ilk taslağın da görüşüldüğü Körfez turunda, Tütünçiftlik viyadük altında her iki geçişte de karşılıklı dönüşlere izin verilecek. Bu düzenleme ile araçlar Cahit Zarifoğlu Caddesi’nden gelirken otopark girişi önünden dönüş yapabilecek. Aynı şekilde yarımca tarafından gelen araçlar da Eşref Bitlis Caddesi’nde Körfez Center önünden dönüş yapabilecekler. Düzenleme ile viyadük çevresinde tıkanan trafik rahatlayacak ve araçlar uzun tur atmaktan kurtulacak.

Binali ASLAN