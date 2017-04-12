Körfez'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre; Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde oturan ve ilçede uzun süre kırtasiyecilik yapan Adnan Atılgan’ın annesi Bedriye Atılgan evinde ölü bulundu. Eve çağrılan 112 Acil ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında 2 çocuk annesi yaşlı kadının solunum ve kalp yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.
Bedriye Atılgan'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Güney Mahallesi Çarşı Camii’nde alınarak Hendek’te toprağa verildi.
Binali ASLAN
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