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Körfez'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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Körfez'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Körfez'de 86 yaşındaki Bedriye Atılgan evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde oturan ve ilçede uzun süre kırtasiyecilik yapan Adnan Atılgan’ın annesi Bedriye Atılgan evinde ölü bulundu. Eve çağrılan 112 Acil ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında 2 çocuk annesi yaşlı kadının solunum ve kalp yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.

Bedriye Atılgan'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Güney Mahallesi Çarşı Camii’nde alınarak Hendek’te toprağa verildi.

Binali ASLAN

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