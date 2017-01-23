  • BIST 83.116
  • Altın 147,045
  • Dolar 3,7714
  • Euro 4,0470
  • Kocaeli 2 °C
» »

Körfez'deki feci kaza güvenlik kamerasında

Körfez'deki feci kaza güvenlik kamerasında
Körfez'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-100 Karayolu İzmit istikameti Tütünçiftlik mevkiinde meydana geldi. Hatice Aydın idaresindeki 35 AY 0874 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere ve Lami Özen isimli (52) yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ağır şekilde yaralanırken, beton bariyerler yerinden koptu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kadın sürücüyü çıkardı. Yaralı sürücü Seka Devlet Hastanesine kaldırılırken, Lami Özen ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Lami Özenyapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde,Lami Özen’in yol kenarında beklediği, otomobilin ise kayarak yaya ve bariyerlere çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yaya yaklaşık 30 metre ileriye fırlıyor.

İzlenme: 292
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Körfez'deki feci kaza güvenlik kamerasında
Körfez'deki feci kaza güvenlik kamerasında
41 Burda'da yer yerinden oynadı
41 Burda'da yer yerinden oynadı
Katrana bulanan deniz canlıları tedavi altında
Katrana bulanan deniz canlıları tedavi altında
Halk otobüsü alev alev yandı
Halk otobüsü alev alev yandı
Freni patlayan otomobil böyle uçtu
Freni patlayan otomobil böyle uçtu
Beşiktaş'tan dünyada bir ilk
Beşiktaş'tan dünyada bir ilk
Son Eklenen Videolar
Gelinlikçide korkutan yangın
Gelinlikçide korkutan yangın
Cüce su aygırının yeni üyesi Darıca'da dünyaya gelecek
Cüce su aygırının yeni üyesi Darıca'da dünyaya gelecek
2 metrelik karda zorlu mücadele
2 metrelik karda zorlu mücadele
Profesyonel kayakçılara taş çıkartan çocuk
Profesyonel kayakçılara taş çıkartan çocuk
Ölmek üzere olan balinayı kurtaran güzel insanlar!
Ölmek üzere olan balinayı kurtaran güzel insanlar!
Blade Runner 2049 filminin beklenen fragmanı yayınlandı
Blade Runner 2049 filminin beklenen fragmanı yayınlandı
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
Haber Scripti