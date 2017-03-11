  • BIST 89.611
  • Altın 144,500
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Kocaeli 10 °C

Körfez'deki hırsızlığın failleri kamerada

»
Körfez'deki hırsızlığın failleri kamerada
Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bir butikçiyi 4 dakika içinde ve gündüz saatlerinde soyan zanlılarla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Ortaya çıkan görüntülerde de net olarak gözüktüğü gibi, saat 16.40 sıralarında Nazan Uludağ adlı işyerine giren, biri çocuk 4 kişi, işyeri sahibi Nazan Uludağ’ın olmadığı ve çocukların bulunduğu sırada içeri girdiler. Müşteri gibi hareket eden 2 bayan, bir erkek ve bir çocuktan oluşan grup, kısa sürede içerideki malları çaldı.

Gündüz olduğu için dikkat çekmeyen şahıslar kısa sürede ortadan kaybolurken, yaklaşık 3 bin lira değerinde malzemeyi de çaldılar. İşyerine gelen Nazan Uludağ’ın, rafları fark etmesiyle güvenlik kameraları incelendi. Güvenlik kamerasında 1'i çocuk 4 kişi birlikte içeri giriyor. Bir diğer görüntüde ise önce erkek şahıs tek başına mağazadan çıkıyor ardından kız çocuğu koşarak uzaklaşıyor.  Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Binali ASLAN

İşte 4 kişinin birlikte olduğu görüntü

Olayın ardından tek tek çıkmışlar

 

Bu haber toplam 428 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de kucaklarında çocuklarıyla adliyeye geldiler10 Mart 2017 Cuma 18:33
  • İzmit'te araç takla attı! 2 yaralı10 Mart 2017 Cuma 17:28
  • Derince didik didik arandı!10 Mart 2017 Cuma 17:09
  • TIR'ın çarptığı kamyonet sürücüsü öldü10 Mart 2017 Cuma 15:56
  • Kocaeli'de Bylock operasyonu! Çok sayıda gözaltı10 Mart 2017 Cuma 13:04
  • Temizlik yaparken 1,5 metreden düşüp öldü10 Mart 2017 Cuma 12:59
  • 11 ilde büyük operasyon! Aralarında Kocaeli de var10 Mart 2017 Cuma 09:47
  • Feci kazada ölü sayısı arttı09 Mart 2017 Perşembe 20:30
  • Virajı alamayan TIR duvara çarptı09 Mart 2017 Perşembe 16:55
  • Elektrikli soba evi yaktı09 Mart 2017 Perşembe 15:58
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti