Körfez'deki hırsızlığın failleri kamerada

Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bir butikçiyi 4 dakika içinde ve gündüz saatlerinde soyan zanlılarla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Ortaya çıkan görüntülerde de net olarak gözüktüğü gibi, saat 16.40 sıralarında Nazan Uludağ adlı işyerine giren, biri çocuk 4 kişi, işyeri sahibi Nazan Uludağ’ın olmadığı ve çocukların bulunduğu sırada içeri girdiler. Müşteri gibi hareket eden 2 bayan, bir erkek ve bir çocuktan oluşan grup, kısa sürede içerideki malları çaldı.

Gündüz olduğu için dikkat çekmeyen şahıslar kısa sürede ortadan kaybolurken, yaklaşık 3 bin lira değerinde malzemeyi de çaldılar. İşyerine gelen Nazan Uludağ’ın, rafları fark etmesiyle güvenlik kameraları incelendi. Güvenlik kamerasında 1'i çocuk 4 kişi birlikte içeri giriyor. Bir diğer görüntüde ise önce erkek şahıs tek başına mağazadan çıkıyor ardından kız çocuğu koşarak uzaklaşıyor. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Binali ASLAN

İşte 4 kişinin birlikte olduğu görüntü

Olayın ardından tek tek çıkmışlar