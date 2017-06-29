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Körfez'deki mahalleyi domuzlar bastı

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Körfez'deki mahalleyi domuzlar bastı
Körfez Çamlıtepe Mahallesi Demirciler Sokağı'nı güpegündüz domuzlar bastı. Domuzlar daha önce kurulan tuzakla yakalanıp etkisiz hale getirildi.

Olay Körfez Çamlıtepe Mahallesi üst kısımlarında bulunan Ömer Halisdemir Parkı’nın yanındaki Demirciler Sokak’ta meydana geldi. Gündüz saatlerinde tepedeki domuzlar sokağa indi. Büyük panik yaşayan sokak sakinleri, domuzları daha önce koydukları tuzaklarla yakaladı.

Sokak sakinlerinden Abdullah Çakmak, “Sürü halinde geziyorlar artık insanlardan bile kaçmıyorlar. Gündüz gözüyle bağda kovalıyoruz. Yetkilerden soruna çare bulmalarını istiyoruz” dedi.

Binali Aslan

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