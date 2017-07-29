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Körfez'deki tefeci operasyonunda yeni gelişme

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Körfez'deki tefeci operasyonunda yeni gelişme
Körfez'de 2 ay önce yapılan tefeci operasyonunda tutuklanan 7 esnaf adli kontrolle tahliye edildi.

Körfez'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden C.A, B.A, S.B, L.A, S.A, O.A. ve Ç.B. tutuklandı. Yaklaşık 2 ay Kandıra T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 7 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Tefecilik yapan kişilerin, bankalardan kredi çekemeyecek kişilere yüksek faizlerle para verdikleri, vadeli araç satışı yapıyormuş gibi araçları gerçek fiyatının çok üstünde bir fiyatla sattıkları, teminat olarak çek, senet, tapu aldıkları belirtilirken, operasyonda 5 tabanca, 500 adet araç satış sözleşmesi, 123 adet senet, bin 157 adet çek ve fotokopileri, farklı kişilere ait 130 adet tapu ve fotokopilerinin ele geçirildiği bildirilmişti.

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