Körfez’den Afyon Sandıklı’ya gönül köprüsü

2016 yılı faaliyet Değerlendirme ve Motivasyon toplantısını Afyon’da gerçekleştiren Körfez Belediyesi heyeti, Sandıklı Kent Konseyi’nin düzenlediği ‘Yaren Gecesi’ne konuk oldu.

2016 yılı değerlendirme toplantısını Afyonkarahisar’da gerçekleştiren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri, toplantı sonrasında Sandıklı Kent Konseyi’nin düzenlediği ‘Yaren Gecesi’ne katıldı. Programa; Başkan İsmail Baran, Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve aynı zaman da Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş ile Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Demirkapu ve Sandıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Yasemin Topkoç da katıldı.

Afyon Sandıklı'nın kendine hayran bırakan deyişlerini, geleneklerini, göreneklerini, türkülerini, oyunlarını çok beğendiğini ifade eden Başkan Baran,“Sandıklı’nın kendine özgü kültürü hayran olunmayacak gibi değil. Burada Afyon’un geleneklerini ve göreneklerini, yakından keşfetmiş olduk. Millet olarak geniş ve zengin bir kültüre sahip olduğumuzun vurgusunu bir kez daha belirtmek isterim. Bir İlimiz ve İlçemizle daha gönül köprüleri kurmuş olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Samimi ve sıcak bir ortamın oluştuğu ziyarette Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Afyon Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Demirkapu’ya Körfez’i temsil eden kiraz plaketini takdim etti. Ayrıca Sandıklı Kent Konseyi’ne de boyama kitapları ve kırtasiye malzemeleri ve pişmaniye hediye edildi. Heyet daha sonra Sandıklı’da tura çıktı, ilçeyi daha yakından tanıma fırsatı yakaladı.