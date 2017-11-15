Körfez’e 6 bin balık bırakılacak 

Bu amaçla 22 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da düzenlenecek törenle Körfez’e 6 bin adet kalkan ve levrek yavrusu bırakılacak.

TRABZON’DAN GELİYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ortak projesi kapsamında, burada üretilen yavruların İzmit Körfezi’ne bırakılmasıyla denizdeki balık çeşitliliği ve miktarının arttırılması hedefleniyor.

